HSV gewinnt in der Nachspielzeit durch Elfmeter in Münster

Münster (dpa) –

Der Hamburger SV hat sich mit viel Mühe zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga gekämpft. Am Freitagabend gewann der HSV bei Aufsteiger Preußen Münster durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:1).

Torjäger Davie Selke traf dabei sowohl vor als auch nach der Pause jeweils in der vierten Minute der Nachspielzeit. Lukas Frenkert (24. Minute) hatte die Preußen mit seinem dritten Saisontor in Führung geköpft.

Damit bleibt der HSV auch im achten Spiel unter Trainer Merlin Polzin unbesiegt. Mit 38 Punkten aus 21 Spielen zogen die Hamburger vorerst am 1. FC Köln vorbei, der erst am Sonntag gegen den FC Schalke 04 spielt. Münster bleibt trotz der zweiten Niederlage in Serie noch vor den Abstiegsrängen.

Polzin verzichtet zunächst auf Dompé

Zunächst ohne Jean-Luc Dompé, der vor dem Spiel zu spät zu einem Treffpunkt gekommen war und erst zur Pause eingewechselt wurde, tat sich der HSV lange schwer. Bei deutlich mehr Ballbesitz war das Angriffsspiel des Favoriten viel zu umständlich. Im zweiten Durchgang blieben die Angriffe bis auf einen Lattentreffer in der 54. Minute lange Zeit gänzlich ungefährlich. Erst kurz vor dem Ende des Spiels sorgte eine ungestüme Aktion von Frenkert, der Selke umriss, für die Entscheidung.