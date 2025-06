Hitze am Wochenende – bis zu 35 Grad in Hamburg möglich

Am Wochenende wird es stellenweise richtig heiß in Deutschland – auch in Hamburg. (Archivfoto) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg wird es am Wochenende zeitweise richtig heiß. Bis Sonntag werde es sukzessive immer wärmer und sonniger, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur. Maximal 23 Grad sollen heute in der Hansestadt erreicht werden – am Samstag könnten schon Temperaturen bis zu 30 Grad erreicht werden.

Höchstwerte bis zu 35 Grad werden laut Prognose am Sonntag in Hamburg erwartet. Nur vereinzelt zeigen sich Wolken am Himmel. Warme Luft aus Nordafrika sorgt laut DWD verbreitet für die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke.

Abkühlung mit SUP auf der Alster

Erfrischung suchen zahlreiche Hamburger auch an sowie – mit Booten und Stand-up-Paddle-Boards (SUP) – auf der Alster. Zum Baden sollten Menschen die Alster aber meiden, sagte der Sprecher der Hamburger Umweltbehörde der dpa. Aktuelle Meldungen zu Blaualgen oder anderen Keimen lägen hier nicht vor.

«Aber wenn die Siele, zum Beispiel nach starkem Regen, überlaufen, kann ungeklärtes Abwasser in die Alster gelangen und dadurch auch Keime ins Wasser kommen.» Hinzu komme die Gefahr durch umherfahrende Alsterdampfer und Freizeitboote.

Blaualgen in Hamburger See

Erfrischungssuchende können sich in Hamburg an 16 öffentlichen Badestellen an 14 Badegewässern erfrischen. Gesperrt für Schwimmer sind aktuell zwei Badestellen am Eichbaumsee in Hamburg-Allermöhe. Grund sei die Entstehung von Blaualgen im See, die giftige Stoffe bilden könnten, teilte die zuständige Umweltbehörde mit. Kinder sollten im Uferbereich nicht spielen und auch Hunde dürfen demnach nicht ins Wasser oder dieses trinken.

Wie lange die Sperrung dauert, ist noch unklar. Im Eichbaumsee kommt es im Sommer häufig zur massenhaften Bildung von giftigen Blaualgen. Die spezielle Alge, die eigentlich ein Bakterium ist, bildet bei einer Massenentwicklung grüne oder blaugrüne Schlieren. Sie können für Menschen gesundheitsschädlich sein, besonders wenn das Wasser geschluckt wird. Der Kontakt mit Blaualgen kann Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, gerötete Augen und Atemnot hervorrufen.

Gewitter zur neuen Woche möglich

Für einen Wetterwechsel und deutliche Abkühlung sorgt zum Wochenstart der Vorhersage zufolge eine Kaltfront aus Nordwesten, die laut DWD-Experten auch mit Schauern und Gewittern einhergehen kann. Wann genau die Abkühlung um teilweise mehr als zehn Grad einsetze, lasse sich bisher nicht verlässlich sagen.