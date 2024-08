Hannover 96 nach Cup-Schlappe bereits im Krisen-Modus

Bielefeld (dpa/lni) –

Der Frust bei Hannover 96 nach dem enttäuschenden Pokal-Auftritt bei Arminia Bielefeld war groß. «Wir spielen einen Schlafwagenfußball», monierte 96-Sportdirektor Marcus Mann. «Wir sollten jetzt schleunigst aufwachen. So geht es einfach nicht. Wir müssen jetzt irgendwann mal dahinkommen, dass wir unser Spiel spielen, und, dass wir durchsetzen, was wir können.»

Hannover verlor hochverdient in der ersten Runde des DFB-Pokals durch frühere Gegentore von André Becker (13. Minute) und dem früheren 96-Profi Louis Oppie (22.) mit 0:2 (0:2) beim Drittligisten Bielefeld. «Da muss man nicht drum herumreden. Es war schlecht», polterte Abwehrspieler Jannik Dehm.

Die Arminia-Führung leitete ausgerechnet Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg mit einem kapitalen Fehlpass am eigenen Strafraum ein. «Wir haben die ersten 15 bis 20 Minuten komplett verpennt und geben so einen Wettbewerb her mit zwei Gegentoren, wo wir viel dafür getan haben, dass der Gegner die Tore macht», schimpfte Trainer Stefan Leitl.

96 muss schnell Lösungen finden. Bereits am Freitag kommt der Hamburger SV nach Hannover. «Wir fahren jetzt nach Hause und jeder hat eine Denkaufgabe, an was es – persönlich und in der Mannschaft – lag», forderte Dehm.