Hamburgs FDP-Chefin zufrieden mit Europawahlergebnis

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs FDP-Vorsitzende Sonja Jacobsen hat sich zufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei bei der Europawahl gezeigt. «Ich bin hochzufrieden. Unsere Botschaft für Europa ist gehört worden», sagte die Politikerin am Sonntag im NDR. Dazu zählten die Stärkung der Wirtschaft, mehr Sicherheit Europas an seinen Außengrenzen und die Integration. Auch könne die Hamburger FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn in Brüssel weitermachen. Die wiederum erklärte: «Ich freue mich, meine Arbeit für eine starke, digitale Wirtschaft und mehr Freihandel an der Seite von Marie-Agnes Strack-Zimmermann und einem starken Team fortsetzen zu können.»

Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge kommt die FDP bundesweit auf 4,9 bis 5,0 Prozent (2019: 5,4). In Hamburg landen die Liberalen laut einer weiteren Hochrechnung sogar bei 7,0 Prozent.