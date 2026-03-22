Hamburg gelingt deutlicher Erfolg gegen Trier

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist die Revanche für die Niederlage bei den Gladiators Trier am vergangenen Mittwoch geglückt. Vor 3.220 Zuschauern in der Inselpark Arena feierte die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky einen überzeugenden 90:72 (48:41)-Erfolg gegen den Aufsteiger und konnte sich mit dem neunten Sieg im 23. Spiel wieder etwas von den Abstiegsplätzen absetzen.

Dabei mussten die Hanseaten ohne Martin Breunig auskommen, der sich beim 92:101 in Trier verletzt hatte. Damit stand den Towers in Benedikt Turudic nur einer der etatmäßigen Center zur Verfügung. Trotz der Schwächung erwischten die Towers gegen die bislang offensivstarken Gäste den besseren Start. Die Gastgeber lagen nach wenigen Minuten mit 10:4 vorn und beendeten das erste Viertel mit sieben Punkten Vorsprung. Mitte des zweiten Abschnittes schienen die Gladiators das Blatt dann wenden zu können, Hamburg aber fing sich wieder und zog erneut davon.

Auch die ersten Minuten des dritten Abschnittes gehörten den Towers. Leonard Thorpe erhöhte per Dreier plus zusätzlichem Freiwurf auf 66:45. Zwar schrumpfte der Abstand bis zum Viertelende auf 16 Punkte, doch Hamburg drehte danach wieder auf. Dreieinhalb Minuten vor Schluss versenkte Devon Daniels den Ball zum 84:63 im Korb und sorgte damit für die Vorentscheidung.