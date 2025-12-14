Günther verurteilt Anschlag in Sydney

Sydney/Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther hat den tödlichen Angriff in Sydney als feigen Terroranschlag auf Jüdinnen und Juden verurteilt. Er sei fassungslos und tief traurig, sagte der CDU-Politiker. «Chanukka ist ein Fest der Freude, des Lichts und der Liebe. Heute ist der erste Tag dieses Festes, und er ist zu einem Tag der Trauer für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt geworden.»

Bei dem Angriff in der australischen Metropole Sydney handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen Terrorakt. Der Anschlag habe sich gegen die jüdische Gemeinde gerichtet, sagte der Regierungschef der Region New South Wales, Chris Minns. Mindestens zwölf Menschen und auch einer der Angreifer seien getötet worden.

«Dürfen das niemals hinnehmen»

«Mit jedem Mord und jedem Anschlag auf ein Fest des Lebens und der Hoffnung wird das Verbrechen, das Menschen einander antun, größer. Wir dürfen das niemals hinnehmen», betonte Günther weiter. Antisemitismus sei eine der «ältesten und gefährlichsten Krankheiten der Welt» und müsse entschlossen bekämpft werden. Die Solidarität gelte den jüdischen Gemeinden in Australien, in Deutschland und überall auf der Welt, sagte Günther.