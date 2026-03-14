Großbrand in Embsen – Feuerwehr warnt Anwohner

Embsen (dpa/lni) –

Auf einem Firmengelände in Embsen (Landkreis Lüneburg) brennt es seit den frühen Morgenstunden. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 5.55 Uhr alarmiert, nachdem mehrere Notrufe eingegangen waren, teilte die Polizei mit. Hinweise auf verletzte Personen gibt es bislang nicht. Nach Angaben der Feuerwehr sind rund 180 Einsatzkräfte vor Ort.

Demnach sei zunächst eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Flammen hätten dann auf eine zweite Halle übergegriffen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil sich das Feuer auch in der Decke ausgebreitet habe. Zudem werde vermutet, dass in dem Gebäude Asbest verbaut sein könnte. Einsatzkräfte arbeiteten daher unter Atemschutz, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Fenster und Türen geschlossen halten

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr habe dazu eine Warnmeldung herausgegeben. Zusätzlich fahre ein Fahrzeug durch den Ort, um die Bevölkerung zu informieren.

In den Hallen befindet sich nach Feuerwehrangaben ein Händler und Vermieter von Baumaschinen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Löscharbeiten wurde die Kreisstraße 17 im Bereich des Brandortes voll gesperrt.