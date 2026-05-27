Gladbach verpflichtet Hannovers Kapitän Leopold

Mönchengladbach (dpa) –

Mittelfeldspieler Enzo Leopold wechselt von Hannover 96 in die Fußball-Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Der 25-Jährige ist nach seinem Vertragsende ablösefrei und unterschrieb in Gladbach nach Vereinsangaben einen Vier-Jahresvertrag.

«Mein Traum war es immer, Bundesliga zu spielen. Dass es nun bei so

einem großen Club passieren wird, ist natürlich besonders», sagte Leopold, der mit Zweitligist Hannover in der abgelaufenen Saison nur knapp den Aufstieg verpasst hatte. Der defensive Mittelfeldspieler war bei den Niedersachsen Kapitän und absolvierte 124 Pflichtspiele, in denen er acht Tore erzielte.

«Er ist einer, der vorangeht, der seinen Job auf dem Platz diszipliniert und mit hoher Intensität ausübt, der aber auch ein guter Fußballer mit ausgeprägtem taktischen Verständnis ist», lobte Borussia-Sportchef Rouven Schröder den Neuzugang. Dieser hatte sich zuvor noch mit einer Videobotschaft von den Hannover-Fans verabschiedete.

Leopold ist bereits der dritte Sommerzugang der Borussen. In den vergangenen Tagen hatten die Gladbacher Torhüter Daniel Batz (FSV Mainz) sowie Linksverteidiger David Herold (Karlsruher SC) verpflichtet