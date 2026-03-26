Gestrandeter Wal kann sich ein Stück bewegen

Timmendorfer Strand (dpa) –

Momente der Hoffnung bei den Rettungsversuchen für den vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwal: Nach stundenlangem Einsatz von Baggern konnte das schätzungsweise 12 bis 15 Meter lange Tier am Donnerstagabend immerhin ein Stück seine Position verändern, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Trotz zunehmender Dunkelheit waren Einsatzkräfte am Abend weiterhin aktiv und versuchten teils auch mit Lärm den Meeressäuger dazu zu bringen, sich weiterzubewegen.

Der Buckelwal war Montagmorgen auf einer Sandbank entdeckt worden. Am Dienstag war ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert. Zuletzt hatte ein schwimmender Schaufelbagger damit begonnen, um das Tier herum eine Rinne auszuheben. Ein weiterer Bagger hatte sich vom Strand aus einen Damm geschaffen, um ebenfalls dichter an das Tier zu gelangen.