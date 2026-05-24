Fußgängerin auf Autobahn in Richtung Hamburg erfasst

Schenefeld (dpa/lno) –

Eine 62 Jahre alte Fußgängerin ist auf der Autobahn 23 bei Schenefeld im Kreis Steinburg bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Als ein 27 Jahre alter Mann am Morgen von der Autobahn abfahren wollte, erfasste er die Frau, sagte ein Polizeisprecher. Die 62-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Weshalb sie sich auf der Autobahn befand, ist derzeit unklar. Die Abfahrt der A23 in Richtung Hamburg war für etwa eine Stunde gesperrt.