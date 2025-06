Für Schauspieler Klaußner ist Hamburg die beste Theaterstadt

Schauspieler Burkhard Klaußner hält Hamburg für die Theaterstadt Nummer eins in Deutschland. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) –

Schauspieler Burkhard Klaußner (75) hält die Hamburger Theaterlandschaft für die beste in Deutschland. «Hamburg ist seit vielen Jahren die Theaterstadt Nummer eins in Deutschland. Die Häuser sind am besten geführt, und das Publikum ist unschlagbar: begeisterungsfähig und aufmerksam, zugleich kritisch», sagte Klaußner der Wochenzeitung «Die Zeit» (Hamburg-Ausgabe).

Die Hansestadt habe zudem eine «wunderbare freie Szene», sagte Klaußner. Das Deutsche Schauspielhaus habe sogar eine entscheidende Rolle bei seiner Entscheidung gespielt, 1980 nach Hamburg zu ziehen. «Das war ja schon immer ein Flaggschiff der deutschen Theaterlandschaft.» Klaußner stammt aus West-Berlin. Zu seinen bekanntesten Rollen zählte die des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer, der 1963 in Frankfurt den ersten Auschwitz-Prozess anstrengte.