Für die «Gorch Fock» steht 182. Ausbildungsreise an

Kiel (dpa/lno) –

Das Marine-Segelschulschiff «Gorch Fock» verlässt am Montag seinen Heimathafen Kiel und bricht zur 182. Auslandsausbildungsreise auf. «Unser Ziel ist es, neben dem Erreichen der Ausbildungsziele auch positive Erfahrungen mit der Seefahrt zu schaffen», sagte Fregattenkapitän Elmar Bornkessel, der das Kommando über das Schiff innehat.

Rund 250 Marineoffizieranwärter und -anwärterinnen der Crew 2024 werden laut Marine bei der Reise im Rahmen ihrer Basisausbildung erste Erfahrungen an Bord der «Gorch Fock» sammeln. Unter ihnen seien auch Kadetten aus Kamerun, Tunesien, Kolumbien, Senegal, Togo, Ghana, der Republik Korea und dem Irak.

Die Bark startet zunächst mit ihrer Stammbesatzung, erst im spanischen Hafen Vigo steigen dann die Offizieranwärter und -anwärterinnen zu, wie die Marine mitteilte. Anschließend segelt das Schiff über Portimao in Portugal und Funchal auf Madeira nach Ponta Delgada auf den Azoren. Der letzte Hafen auf der Reise soll Lerwick in Großbritannien sein, bevor das Schiff am 25. Juni rechtzeitig zur Kieler Woche im Heimathafen erwartet wird.