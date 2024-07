Flüge in Hamburg wegen Klimaprotest in Frankfurt gestrichen

Hamburg (dpa/lno) –

Die mehrstündige Blockade von Klimaaktivisten am Frankfurter Flughafen hat die Starts und Landungen von Fliegern in Hamburg beeinflusst. So sind am Vormittag wegen der Aktion vier Ankünfte aus und zwei Abflüge nach Frankfurt am Main gestrichen worden, wie aus dem Internetportal des Hamburger Flughafens hervorgeht. Bereits zum Mittag sollten die Lufthansa-Flieger wieder wie gewohnt abheben und landen.

Am frühen Morgen waren mehrere Menschen in Frankfurt am Main auf das Flughafengelände eingedrungen und hatten sich auf den Start- und Landebahnen festgeklebt. Die Aktivisten der «Letzten Generation» wollten eigenen Angaben zufolge damit für einen schnelleren Ausstieg aus den fossilen Energien protestieren. Klimaaktivisten hatten bereits am Mittwoch etwa drei Stunden lang den Flugverkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn lahmgelegt.