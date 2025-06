Flucht vor Polizei in Hamburg endet mit Unfall

Hamburg (dpa) –

Mit einem gestohlenen Wagen hat sich ein Autofahrer am Sonntagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Hamburg und Nordniedersachsen geliefert.

Der Mann reagierte bei einer Verkehrskontrolle in der Hamburger Innenstadt zunächst nicht auf Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahn, wie ein Polizeisprecher sagte. Er raste mit seinem Fahrzeug auf die A7 in Richtung Süden, fuhr bis ins niedersächsische Gebiet und kehrte anschließend zurück nach Hamburg.

In der Innenstadt baute der Mann dann einen Unfall. Danach konnten die Polizisten den Fahrer und seinen Beifahrer festnehmen.

Während der Verfolgungsjagd wurden vier Streifenwagen beschädigt, drei Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Nach Polizeiangaben war der Wagen gestohlen. Zuvor hatten andere Medien berichtet.