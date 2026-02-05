Feuer zerstört Gaststätte – Halbe Million Euro Schaden

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. (Symbolbild) Uli Deck/dpa

Nordermeldorf (dpa/lno) –

Bei dem Brand einer Gaststätte in Nordermeldorf (Landkreis Dithmarschen) ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Mittwochabend im Dachstuhl des Gebäudes aus, kurz darauf stand die Gaststätte komplett in Brand. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der tiefen Temperaturen gefror das beim Löscheinsatz eingesetzte Wasser, wodurch die Straßen glatt wurden. Die Straßenmeisterei musste die Fahrbahn streuen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.