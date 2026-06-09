Feuer am S-Bahnhof Harburg – Bahnen fahren wieder

Hamburg (dpa/lno) –

Am S-Bahnhof Harburg Rathaus hat es am Morgen ein Feuer gegeben. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brannte ein Holzübergang im Gleisbereich. Es kam zu einer starken Verqualmung. Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Der Bahnhof wurde evakuiert und gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Die Stromschiene im Tunnel ist ausgeschaltet, aktuell laufen die Entlüftungsarbeiten im Tunnel. Der S-Bahn-Verkehr in Hamburg-Harburg ist seit ungefähr 8.00 Uhr wieder vollständig in Betrieb.