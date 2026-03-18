FDP fordert Bundesratsinitiative wegen hoher Spritpreise

Kiel (dpa/lno) –

Wegen der steigenden Energie- und Spritpreise infolge des Konflikts im Nahen Osten rund um den Iran fordert die FDP ein Handeln der rot-grünen Koalition im Bundesrat. «Wie bei der Stromsteuer sollte die Landesregierung eine Bundesratsinitiative zur Senkung der Steuern auf Benzin starten, damit der Staat von den massiven Preiserhöhungen an der Zapfsäule nicht über Gebühr profitiert, weil er bei den Bürgern noch mehr abkassiert», sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt in einer Aktuellen Stunde im Landtag.

Einigkeit bestand fraktionsübergreifend darüber, dass die Möglichkeiten auf Landesebene gegen hohe Spritpreise von mehr als zwei Euro pro Litern vorzugehen, jedoch arg begrenzt sind. Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) zeigte Sympathien für eine Übergewinnsteuer. Überproportionale Gewinne der Unternehmen seien nichts anderes als Abzocke. Krisen dürften kein Anlass dafür sein, Spekulationsgewinne in die Höhe zu treiben. «Der Markt regelt eben nicht alles.»

Madsen: Staat kann nicht alles «wegbügeln»

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen betonte, «der Staat kann nicht immer und überall, jede Herausforderung sofort wegbügeln». Es sei offensichtlich, dass das Problem nicht im Land gelöst werden könne. Benzin und Diesel seien in Dänemark normalerweise immer teuer, nun sei es aber umgekehrt. Schleswig-Holsteins Weg zur Klimaneutralität sei richtig, argumentierte Madsen. Das Land müsse sich unabhängiger vom Import fossiler Energien machen und weiter in den Nahverkehr und den Ausbau der Schieneninfrastruktur im Land investieren.