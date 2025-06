Falschfahrerin flüchtet nach Beinahe-Unfall bei Lübeck

Oldenburg in Holstein (dpa/lno) –

Eine Geisterfahrerin hat am Mittwochvormittag auf der A1 zwischen Gremersdorf und Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) beinahe einen Frontalzusammenstoß verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 11.15 Uhr in falscher Richtung auf der linken Spur in Richtung Hamburg unterwegs. Nur durch ein schnelles Ausweichmanöver verhinderte ein 34 Jahre alter Autofahrer mit seiner Familie im Wagen einen Unfall bei Tempo 100.

Die Fahrerin flüchtete nach dem Vorfall. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Nach Angaben der Polizei wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Gesucht wird eine Frau im Alter von etwa 50 bis 70 Jahren mit schulterlangen Haaren. Sie soll in einem dunklen Fahrzeug der Mittelklasse unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Autobahnrevier Scharbeutz zu melden.