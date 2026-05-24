Fahrradfahrer verunfallt mit vier Promille

Lingen (dpa/lni) –

Ein Fahrradfahrer ist unter starkem Alkoholeinfluss verunfallt und schwer verletzt worden. Der 34-Jährige war am Samstagabend mit mehr als vier Promille auf seinem Zweirad unterwegs, als es zu dem Unfall kam, wie die Polizei mitteilte. Beim Überfahren einer Bordsteinkante in Lingen im Emsland sei der Mann zu Fall gekommen. Den Angaben nach zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu und war auch kurzzeitig bewusstlos.

Ein anderer Fahrradfahrer bemerkte den Unfall, leistete Erste Hilfe und alarmierte den Notruf. Der Verunfallte wurde später in ein Krankenhaus gebracht.