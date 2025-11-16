Europapassage wegen Pfefferspray-Tat geräumt – elf Verletzte

Hamburg (dpa/lno) –

Mit dem Einsatz von Pfefferspray in der Hamburger Europapassage haben drei unbekannte Täter mehrere Menschen verletzt und eine Räumung des Einkaufszentrums ausgelöst. Laut Polizeiangaben klagten elf Personen nach dem Vorfall am Samstagabend über Atemwegsreizungen, eine Frau musste mit Krampfanfällen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter seien geflohen. Nachdem die Europapassage durchgelüftet und von der Feuerwehr überprüft wurde, konnte sie nach eineinhalb Stunden wieder freigegeben werden.