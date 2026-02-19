Es ist offiziell: Scorpions und Graf bei «Sing meinen Song»

Köln (dpa) –

Scorpions-Frontmann Klaus Meine, Italopop-Entertainer Giovanni Zarrella, Singer-Songwriter Mark Forster und der Graf von Unheilig: In der Vox-Show «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» werden bald musikalische Welten aufeinanderprallen. Der Sender bestätigte offiziell, welche Sängerinnen und Sänger in der neuen Staffel des Formats dabei sein werden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über entsprechende Namen berichtet.

Zum neuen Ensemble gehören demnach Giovanni Zarrella («Fantastico»), Mark Forster («Chöre»), der Graf von Unheilig («Geboren um zu leben»), Popsängerin Alina Süggeler von der Band Frida Gold, Schlager-Rapper Tream sowie Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn (alias Deine Cousine). Als «Special Guest» für einen Abend seien zudem Frontmann Klaus Meine und Gitarrist Rudolf Schenker von den Scorpions («Wind of Change») mit von der Partie.

Das Format gibt es seit mehr als zehn Jahren. Die beteiligten Musikerinnen und Musiker tragen dabei die großen Hits der anderen Interpreten aus der Runde im eigenen Stil vor. Dadurch entstehen oft sehr überraschende und mitunter auch berührende Kompositionen.

Die neue 13. Staffel wird abermals in Südafrika produziert. Die Dreharbeiten sollen in Kürze beginnen. Ein genaues Sendedatum ist bisher nicht bekannt – die Show werde aber noch im Frühjahr zu sehen sein, hieß es von Vox.