Erdmännchen im Zoo Osnabrück haben neue Anlage

Ein Erdmännchen steht in seinem neuen Gehege im Zoo. Foto: Friso Gentsch/dpa

Osnabrück (dpa/lni) – Die Erdmännchen im Zoo Osnabrück sind umgezogen. Die neue Außenanlage in der afrikanischen Tierwelt «Takamanda» sei mit einer Fläche von 120 Quadratmetern etwa vier Mal so groß wie das bisherige Areal, teilte der Zoo am Montag nach der Eröffnung mit. Demnach haben die Tiere auch im Innenbereich mehr Platz als im alten Gehege. Eine Fußbodenheizung soll dafür sorgen, dass die Tiere es auch im Winter angenehm warm haben. Finanziert wurde das rund 120.000 Euro teure Gehege durch Spenden und eine Erbschaft.

Dem Zoo zufolge erinnert die Anlage an eine afrikanische Savanne – mit nachgebildeten Termitenhügeln, viel Sand und vereinzelt angepflanzten Berberitzen. «Die Erdmännchen haben gleichzeitig unterschiedliche Bereiche und viel Platz zum Buddeln, denn das machen sie besonders gerne», sagte der zoologische Leiter Tobias Klumpe. Derzeit leben zwei Männchen und ein Weibchen in der Anlage. Der Zoo hofft auf Nachwuchs.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-177154/4

