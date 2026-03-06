Emden löst Eemshaven als Ausrüstungshafen der Meyer Werft ab

Überführung eines Kreuzfahrtschiffs von der Meyer Werft über die Ems. Künftig soll der Innenausbau in Emden erfolgen. (Archivbild) Lars Penning/dpa

Emder Hafen wird künftig Ausrüstungshafen der Meyer Werft, wo Schiffe nach dem Stapellauf ihre technische Ausrüstung erhalten. Das sei für vier Schiffsneubauten der Papenburger Werft vereinbart worden, die 2027 und 2028 fertiggestellt werden, teilte die Landesregierung in Hannover mit. Zusätzlich besteht eine Option für drei weitere Schiffe.

Bisher erfolgt die Ausrüstung im niederländischen Eemshaven. Mit der Entscheidung für Emden werde das schrittweise abgelöst. Die landeseigene Hafengesellschaft NPorts werde dafür in Emden die infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen, inklusive Ausbaggerungen und der Erweiterung der Liegewanne im Außenhafen.

Künftig sollen die Kreuzfahrtschiffe nach der Überführung über die Ems in unmittelbarer Nähe der Getreidesilos im Emder Außenhafen festmachen. Auf den bis zu 350 Meter langen Schiffen werden den Angaben zufolge während der Ausrüstung voraussichtlich mehrere tausend Menschen an Bord arbeiten. Sie erledigen die finalen Arbeiten an Kabinen, öffentlichen Bereichen und technischen Systemen.

Lies: «Wir können Schiffbau»

Die Landesregierung verspricht sich davon eine Stärkung des maritimen Wirtschaftsstandorts Niedersachsen. Es entstehe erstmals eine durchgehende Wertschöpfungskette vom Bau in Papenburg bis zur Endausrüstung in Emden. Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sprach von einem starken Zeichen für industrielle Kompetenz und regionale Wertschöpfung: «Niedersachsen beweist einmal mehr: Wir können Schiffbau – und wir können ihn komplett.»

Der Bund und das Land Niedersachsen hatten 2024 jeweils 40 Prozent der Anteile an der finanziell angeschlagenen Meyer Werft übernommen. Dafür flossen insgesamt 400 Millionen Euro. Zudem gewährleisteten sie einen Kreditrahmen von insgesamt 2,6 Milliarden Euro.