Elterninitiative: Pläne für mögliche zweite Corona-Welle

Eltern und Kinder stehen mit Schildern mit der Aufschrift „Kinder sind eure Zukunft“ und „Ich habe ein Recht auf Bildung – immer!“ auf dem Gänsemarkt. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Auf dem Hamburger Gänsemarkt haben am Freitag Eltern mit ihren Kindern für eine bessere Vorbereitung von Schulen und Kindertagesstätten auf eine mögliche zweite Welle der Corona-Pandemie demonstriert. Aufgerufen zu der Kundgebung unter dem Motto «Ohne Plan? Ohne uns!» hatte die Elterninitiative «Familien in der Krise». «Wir fordern gezielte Pläne für eine mögliche zweite Welle und klare Commitments für Kitas und Schulen», hieß es in dem Aufruf. An der Demonstration, zu der nach Polizeiangaben gut 40 Menschen zusammenkamen, nahmen auch mehrere Bürgerschaftsabgeordnete teil.

Nach Ausbruch der Pandemie seien viele Einschränkungen in Kauf zu nehmen gewesen, «da wir uns einer unbekannten Gefahr ausgesetzt sahen», hieß in einer Erklärung des Landeselternausschusses Kindertagesbetreuung Hamburg (LEA). Diese müssten nun aufgearbeitet werden, um fundierte, nachvollziehbare und transparente Schlüsse daraus zu ziehen. «Der Mangel an wissenschaftlich fundierter Kenntnis der Gefahren von Covid 19 muss dringend behoben werden.» Auch wurden Hygiene- und Personalkonzepte gefordert, «um eine durchgängige Betreuung auch bei Rückkehr des Virus zu gewährleisten».

Demoaufruf bei Facebook