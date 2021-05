Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Seelze (dpa) – Beim Bau einer Brücke ist ein Mensch von einem Brückenteil eingeklemmt worden und gestorben. Ein weiterer wurde am Dienstag in Seelze nahe Hannover schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Demnach löste sich das Brückenteil, als es an dem Fluss Leine mit einem Kran angehoben wurde. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-648667/2