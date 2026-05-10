Drei Tage Hafengeburtstag enden mit bunter Schiffsparade

Hamburg (dpa/lno) –

Der 837. Hamburger Hafengeburtstag ist mit einer bunten Auslaufparade der Schiffe zu Ende gegangen. Die zahlreichen Großsegler, historischen Schiffe und Einsatzboote, die für das Wochenende aus aller Welt in die Hansestadt gekommen waren, zogen mit großen Wasserfontänen davon. Die musikalische Begleitung wurde dabei von einem dröhnenden Konzert aus etlichen Schiffshupen übertönt.

Das Hafenfest lockte in diesem Jahr rund 1,1 Millionen Besucher und insgesamt mehr als 250 Schiffe nach Hamburg, wie der Veranstalter mitteilte.

Zwischen Weltrekord und großem Feuerwerk

Bei «Elbe in Concert» gaben sich Sängerinnen, Rapper und DJ’s am Samstagabend die Klinke in die Hand: Auf der schwimmenden Elb-Bühne an den Landungsbrücken folgten auf die Musikerin Elif unter anderem die Sänger Max Giesinger und Ben Zucker. Ein Set von DJ Topic und das große traditionelle Feuerwerk setzten dem bunten Programm die Krone auf.

Und ein Weltrekord wurde aufgestellt: Als größte temporär aufgebaute schwimmende Bühne der Welt sicherte sich die Hansestadt mit seiner Ponton-Bühne einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Ein Team von Guinness World Records kam bei einer offiziellen Messung am Abend auf knapp über 2.364 Quadratmeter Fläche – 64 mehr als der vergangene Rekordhalter.