Diebe stehlen Metall aus Umspannwerk

Lamspringe (dpa/lni) –

Bei einem Einbruch in ein Umspannwerk im Kreis Hildesheim haben Unbekannte mehrere Metallelemente gestohlen. Die Teile seien für den Betrieb des Werks in Lamspringe nicht unmittelbar nötig gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler gehen deshalb bislang auch von keinem Sabotageakt aus.

Die bislang unbekannten Täter sollen sich demnach am Samstagabend gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft haben. Für den Abtransport ihrer Beute müssen diese nach Angaben der Polizei vermutlich ein Fahrzeug, möglicherweise mit Anhänger, genutzt haben.

In dem Umspannwerk wird Hochspannung in niedrigere Spannungen umgewandelt. In dem Bereich, in dem sich die Täter aufhielten, habe es keine unmittelbare Gefahr durch den Strom gegeben, so die Polizei weiter.