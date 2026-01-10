Dauerfrost lässt Eis auf der Ostsee wachsen

Rostock (dpa) –

Bei Dauerfrost verstärkt sich die Eislage auf der Ostsee. Nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist das Stettiner Haff vollständig mit Eis bedeckt, das örtlich bis 10 Zentimeter dick sein kann. Im Peenestrom kommt von Karnin bis ins Achterwasser meist sehr dichtes, örtlich über 5 Zentimeter dickes Eis vor. Weiter nördlich bis Peenemünde kommt meist dichtes, aber dünnes Eis vor.

Im Übergang zum Greifswalder Bodden ist das Eis den Angaben zufolge sehr locker bis locker. In den Boddengewässern um Rügen liegt in geschützten

Gebieten sehr dichtes, örtlich über 5 Zentimeter dickes Eis. Zwischen Rügen und Hiddensee und in der Nordansteuerung nach Stralsund tritt dichtes Neueis auf. Von Stralsund bis in den Greifswalder Bodden kommt dichtes Neueis vor. Die Darß-Zingster Boddenkette ist mit dichtem bis sehr dichtem Eis, örtlich

dicker als 5 Zentimeter bedeckt. Weiter westlich kommt örtlich in geschützten Gebieten und Häfen Neueis vor.

Bei leichtem Frost und abnehmendem Wind erwartet das BSH, dass sich örtlich Neueis bildet und die Eisdicke zunimmt. Insgesamt werde sich die Eissituation aber nur wenig verändern. In der Nacht zu Montag werde die Eisbildung zunehmen.