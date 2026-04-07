Dämpfer im Aufstiegskampf: Osnabrück verliert in Duisburg

07. April 2026 21:07
Osnabrück verliert in Duisburg (Archivbild). Friso Gentsch/dpa
Osnabrück verliert in Duisburg (Archivbild). Friso Gentsch/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Der VfL Osnabrück hat im Kampf um den Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Der Drittliga-Spitzenreiter unterlag beim MSV Duisburg mit 0:1 (0:1). Da die Verfolger allesamt gewannen, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch vier Punkte. 

Die Gastgeber gingen vor 24.322 Zuschauern durch Florian Krüger etwas überraschend in Führung (30.), verdienten sich diese dann aber nachhaltig. Die Niedersachsen fanden erst spät ins Spiel und kassierten nach sieben Siegen nacheinander mal wieder eine Pflichtspiel-Niederlage – die erste in diesem Kalenderjahr.

© dpa-infocom, dpa:260407-930-916643/1

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