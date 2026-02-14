CDU-Fraktion fordert Abschussprämie für Waschbären

Hamburg (dpa/lno) –

Die CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft will den Waschbären an den Kragen. In einem Antrag setzt sie sich für ein «konsequentes Management» der invasiven Art ein, berichtet das «Hamburger Abendblatt». Jäger sollten demnach pro erlegtem Tier künftig eine Prämie erhalten. So sei zu prüfen, «ob – analog zur Fangprämie für Nutria – eine Stückprämie für Waschbären eingeführt werden kann, um die effektive Bejagung der invasiven Art zu fördern», heißt es in dem Antrag.

Das Beispiel Nutria zeige, wie schnell es zu einer schädlichen Überpopulation einer invasiven Art in Hamburg gekommen ist, sagte Ralf Niedmers, jagdpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Waschbären werden in Hamburg immer wieder gesichtet – mal entlang der U-Bahn-Linie 1, mal im Hafen, auch auf dem Friedhof Ohlsdorf. Die Tiere haben hierzulande keine natürlichen Feinde. Aus Sicht der Fraktion, aber auch nach Einschätzung der Deutschen Wildtier-Stiftung bedrohen sie den Bestand heimischer Arten wie Singvögel, Amphibien und Reptilien. Waschbären übertragen Parasiten, plündern Nistplätze und beschädigen Dachisolierungen, hieß es. Wie viele Waschbären es in Hamburg gibt, kann der Senat nicht sagen.