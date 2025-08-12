Busfahrgäste vermutlich durch Reizgas leicht verletzt

Mehrere Reisende in einem Bus von Hamburg nach Berlin sind vermutlich durch Reizgas leicht verletzt worden. (Symbolbild) Patrick Pleul/dpa

Talkau (dpa/lno) –

Mehrere Menschen sind auf der Fahrt von Hamburg nach Berlin in einem Reisebus möglicherweise durch Reizgas leicht verletzt worden. Die Reisenden hätten am Montagabend in Höhe der Anschlussstelle Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) über Reizungen der Augen und der Atemwege sowie über Übelkeit geklagt, berichtete die Polizei. Der Busfahrer habe auf einem Pendlerparkplatz an der Autobahn 24 angehalten.

Rettungskräfte versorgten die betroffenen Fahrgäste, eine 50 Jahre alte Frau aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass möglicherweise Reizgas versprüht worden ist. Das Polizeirevier Schwarzenbek ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.