Bundespräsident Steinmeier besucht das Körberhaus in Hamburg

10. September 2025 3:31
Am Mittwoch ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch im Körberhaus. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa
Hamburg (dpa/lno) –

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Mittwoch (10.00 Uhr) das Körberhaus in Hamburg-Bergedorf. Seit seiner Eröffnung Ende 2022 bietet das Haus einen offenen Treffpunkt für Menschen aller Generationen und Kulturen. So möchte der Bundespräsident unter anderem Ehrenamtliche und Grundschulkinder einer Bergedorfer Leselernhilfe treffen und zusammen mit einer interkulturellen Kochgruppe kochen. Zudem besucht Steinmeier eine generationsübergreifende Techniknachhilfestunde von jungen Menschen für alte Menschen.

