Bremerhaven vor dem Aus in den DEL-Playoffs

Bremerhaven (dpa/lni) –

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven stehen im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga kurz vor dem Aus. Der Vizemeister unterlag auch im dritten Spiel den Kölner Haien nach Verlängerung mit 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) und liegt in der Serie mit 0:3 zurück.

Vier Siege benötigt eine Mannschaft für den Halbfinal-Einzug. Damit muss das Team von Trainer Alexander Sulzer nun vier Spiele in Serie gewinnen, um nicht auszuscheiden. Spiel vier findet am Montag (19.30 Uhr/Magentasport) in Köln statt.

Wie schon in den vorherigen Partien konnten die Norddeutschen ihre Chancen zunächst nicht verwerten und scheiterten immer wieder am guten Kölner Keeper Julius Hudacek. Die Haie waren dagegen eiskalt und führten nach dem zweiten Drittel mit 2:0. Miha Verlic (41.) und Phillip Bruggisser (52.) trafen zwar im Schlussdurchgang für die Gastgeber. Doch Marco Münzenberger (62.) sorgte in der Verlängerung für den erneuten Schock.