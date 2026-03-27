Bremerhaven verliert Krimi gegen Mannheim nach Verlängerung

Bremerhaven (dpa/lni) –

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben auch das zweite Playoff-Viertelfinalspiel gegen die Adler Mannheim verloren. Das Team von Trainer Andreas Sulzer unterlag in der Deutschen Eishockey Liga dem Titelanwärter nach Verlängerung mit 4:5 (1:1, 2:3, 1:0, 0:1) und liegt in der Serie mit 0:2 zurück. Für den Halbfinal-Einzug benötigt eine Mannschaft vier Siege.

Mannheim sah nach dem 4:2 im zweiten Drittel eigentlich schon wie der Sieger aus, doch Christian Wejse (38. Minute) und Colt Conrad (59.) schossen die Pinguins in die Verlängerung. Dort entschied Mannheims Zach Solow (65.) das Match.

Im dritten Spiel am Sonntag (16.30 Uhr/Magentasport) stehen die Norddeutschen in Mannheim bereits unter Druck.