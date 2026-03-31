Bremerhaven verkürzt in DEL-Playoff gegen Mannheim

Die Fischtown Pinguins haben das vorzeitige Aus gegen Mannheim abwenden können. (Archivbild) Uwe Anspach/dpa

Bremerhaven (dpa/lni) –

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben das Aus in den Playoffs der Deutsche Eishockey Liga vorerst abgewendet. Durch das klare 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) gegen die Adler Mannheim konnten die Seestädter die Viertelfinal-Serie auf 1:3 verkürzen. Für den Halbfinal-Einzug benötigt ein Team vier Erfolge. Spiel fünf steigt am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Mannheim.

Schlägereien am Ende

Beim überzeugenden Erfolg in der heimischen Eisarena waren C.J. Smith (17.), Akito Hirose (29.), Matthew Abt (32.), Colt Conrad (34.) und Nicolas Krämmer (41.), Phillip Bruggisser (44.) für den ersten Erfolg gegen Mannheim verantwortlich. Mannheims Nationalspieler Justin Schütz (23.) konnte lediglich zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen.

In den Schlussminuten lieferten sich beide Teams einige Schlägereien mit zahlreichen Strafzeiten.