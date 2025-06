Bremer Linken ziehen auf Parteitag Bilanz

Bremen (dpa/lni) –

Nach zwei Jahren rot-grün-roter Koalition wollen die Bremer Linken auf ihrem Parteitag eine erste Bilanz ziehen. «Viele Vorhaben wurden bereits erreicht oder begonnen, in einigen Bereichen geht es jedoch nicht so schnell voran, wie gewünscht», teilte die Partei vor dem Treffen am Samstag (11.00 Uhr) mit.

Die Partei möchte unter anderem über die Mitwirkung im Bundesrat, Drogenhilfe, Klimaschutz sowie über bezahlbares Wohnen diskutieren. Weitere Anträge befassen sich mit Stadtentwicklung, Schutz vor patriarchaler Gewalt und mit der Bezahlkarte.