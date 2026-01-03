Brand in Kuhstall bei Rausdorf – mehrere Tiere verenden

03. Januar 2026 12:21
In Rausdorf geriet ein Stall mit 70 Kühen und 20 Kälbern in Brand. (Symbolbild) Uli Deck/dpa
In Rausdorf geriet ein Stall mit 70 Kühen und 20 Kälbern in Brand. (Symbolbild) Uli Deck/dpa

Rausdorf (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rausdorf (Kreis Stormarn) sind vier Kälber verendet. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand am frühen Morgen gemeldet. In der betroffenen Halle waren rund 70 Kühe und 20 Kälber untergebracht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden keine Menschen verletzt.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und gefrierenden Löschwassers als besonders schwierig. Freiwillige Feuerwehren aus Rausdorf, Großensee und Witzhave konnten ein vollständiges Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch unklar, der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:260103-930-493412/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite