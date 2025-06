Brand in Einfamilienhaus in Dörphof

Ein Brand im Dachgeschoss eines Hauses in Dörphof hat in der Nacht zu Sonntag einen Großeinsatz ausgelöst. (Illustration) Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Dörphof (dpa/lno) –

In der Nacht zu Sonntag hat in Dörphof (Landkreis Rendsburg-Eckernförde) das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte.

Gegen Mitternacht sei das Feuer gemeldet worden, der Brand konnte bis etwa 2 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Am Sonntagmorgen sind Nachlöscharbeiten noch im Gange. Die Brandursache ist bislang unklar – ebenso die Höhe des entstandenen Schadens. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden.