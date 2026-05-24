Betrunkene klauen Traktor – kein Führerschein

Bockenem (dpa/lni) –

Zwei betrunkene junge Männer haben einen Traktor entwendet. Mehrere Zeugen hätten gesehen, wie die beiden am Samstag mit dem Traktor von einem Bauernhof in Bockenem (Kreis Hildesheim) gefahren seien und hätten den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Beamte hätten die Landmaschine daraufhin gestoppt.

Am Steuer saß den Angaben zufolge ein 24 Jahre alter Mann. Er habe keinen Führerschein gehabt und ein Alkoholtest habe rund ein Promille ergeben, hieß es. Neben ihm habe ein 19-Jähriger in der Fahrerkabine gesessen. Beiden sei Blut abgenommen worden. Gegen sie werde nun unter anderem wegen der unbefugten Ingebrauchnahme des Traktors ermittelt.