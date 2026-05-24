Betrunken, ohne Führerschein: Autofahrer überschlägt sich

Stade (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist im Landkreis Stade unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, war der 43-Jährige in der Nacht zum Sonntag in Richtung Harsefeld nahe Buxtehude unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Mann kam nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der 43-Jährige konnte selbstständig aussteigen. Seinen Angaben zufolge war er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen und so von der Straße abgekommen.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 43-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Seine Atemalkoholkonzentration betrug über 2,00 Promille. Zudem war das Auto nicht zugelassen und das Kennzeichen gehörte einem anderen Fahrzeug. Der Fahrer besaß außerdem keinen Führerschein.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Kennzeichenmissbrauchs ermittelt.