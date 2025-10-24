Betrüger geben sich als Judith Rakers aus und haben Chat-Sex

Hamburg (dpa) –

Die Hamburger Moderatorin und einstige «Tagesschau»-Sprecherin Judith Rakers (49) ist indirekt Opfer einer Betrugsmasche geworden, mit der mehrere Männer hereingelegt wurden. «Ich bekomme Liebesbriefe von Männern, die denken, sie sind mit mir in einer Beziehung – weil irgendwelche Betrüger über Social Media die anschreiben und die denken dann, sie reden mit mir», sagte Rakers im Gespräch mit Matze Hielscher in der neuen Folge des ARD-Podcasts «Baborie & Rakers – Was war losgewesen».

Einige hätten sogar Geld überwiesen und Amazon-Gutscheine geschickt. «Man denkt dann immer, warum werden die nicht stutzig? Wie können die das glauben?», so Rakers.

Übergriffiger Moment

In einem Fall sei der Mann sogar irrtümlich davon überzeugt gewesen, dass er mit ihr bereits «eine halbe Stunde Sex auf Telegram» gehabt habe. Das sei für sie ein übergriffiger Moment gewesen, der sich «supereklig» angefühlt habe. Dieser Mann habe an die Betrüger ihres Wissens nach bereits mehr als 10.000 Euro überwiesen.

Bei dieser als «Love Scamming» bekannten Betrugsmasche nutzen Kriminelle eine andere Identität, um Menschen Liebe vorzugaukeln und so an ihr Geld zu kommen.