Bauarbeiten – U1 in Norderstedt vier Wochen gesperrt

Vier Wochen lang sollen keine Züge auf der U1-Strecke zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt verkehren. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

Norderstedt/Hamburg (dpa/lno) –

Auf der Hamburger U-Bahnlinie U1 gibt es zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt wieder Bauarbeiten. Diesmal sollen 2.600 Schwellen zwischen den beiden Haltestellen auf dem Gebiet von Schleswig-Holstein ausgetauscht werden, wie die Hochbahn mitteilte. Bis zum 7. Mai müssen Fahrgäste zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt auf Ersatzbusse umsteigen. Die Fahrzeit auf der rund zwei Kilometer langen Strecke könne sich je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern, hieß es.

Vierte Sperrung seit Anfang 2025

Es handele sich um den ersten umfassenden Schwellenwechsel seit der Inbetriebnahme der Strecke vor rund 30 Jahren. Allerdings ist es die vierte Sperrung der Strecke seit Anfang vergangenen Jahres.

Im Februar 2025 hatte es eine dreiwöchige Sperrpause zwischen Norderstedt Mitte und Ochsenzoll gegeben, um Schwellen und drei Weichen auszuwechseln. Ochsenzoll ist die Station südlich von Garstedt und liegt auf Hamburger Gebiet.

Im August vergangenen Jahres war der Abschnitt zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt drei Wochen gesperrt gewesen. Auch damals erneuerte die Hochbahn Gleise und Schwellen.

Im Januar 2026 wurden nach Angaben der Hochbahn vier Weichen ausgetauscht und die Stromschienen angepasst. Der Abschnitt war allerdings nicht komplett gesperrt. Die Züge mussten das Gleis wechseln und konnten darum nur alle 20 Minuten fahren.