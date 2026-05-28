Bau der A20 geht nach langer Unterbrechung jetzt weiter

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Nach jahrelangem Stillstand geht der Bau der A20 durch das südliche Schleswig-Holstein weiter. «Das ist ein extrem wichtiger und guter Tag für Schleswig-Holstein», sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) beim ersten Spatenstich.

Auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kam zum Baustart und nutzte die Gelegenheit auf das inzwischen deutlich höhere Tempo bei Sanierung und Neubau von Verkehrsinfrastruktur zu verweisen. «Ab heute heißt es für die Autobahnumfahrung von Bad Segeberg und die A20 zwischen Weede und Wittenborn: endlich Baustelle», sagte er. «Endlich geht es los, endlich überwinden wir den jahrelangen Stillstand beim Weiterbau der Küstenautobahn.»

Die Teilnehmer des ersten Spatenstichs sparten nicht mit gegenseitigem Lob dafür, dass es gelungen sei, den Bau der Strecke nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen um den Naturschutz endlich vorangebracht zu haben. Der vorangegangene, östlich von Bad Segeberg endende Abschnitt der A20 war 2009 eröffnet worden.

Einigung mit Umweltverbänden hat Bau ermöglicht

2013 hatte das Bundesverwaltungsgericht den Weiterbau der Autobahn gestoppt. Der Fledermausschutz sei nicht ausreichend. Als Folge wurden Tunnel und Leitstrukturen für Fledermäuse geplant. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU), der einen Kompromiss mit den Umweltverbänden wesentlich mit erarbeitet hatte, sprach sich dafür aus, frühzeitig miteinander zu reden und so juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden. Entscheidend sei, «Lösungen zu finden, nicht Streit suchen». Das heiße, Probleme anzufassen, Probleme zu diskutieren und sich dann Schritt um Schritt anzunähern.

Der Abschnitt ist zehn Kilometer lang und führt südlich um die Kreisstadt Bad Segeberg herum, die unter täglichem Dauerstau leidet. Für den Bau sind nach aktuellen Angaben rund 550 Millionen Euro vorgesehen.

A20 schafft Querung der Elbe westlich von Hamburg

Die A20 wird nach der Fertigstellung mit einem Elbtunnel bei Glückstadt erstmals eine Autobahnverbindung zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen westlich von Hamburg schaffen. Sie gilt als eines der wichtigsten deutschen Verkehrsprojekte. «Der Bund bekennt sich ganz klar zu dieser Maßnahme. Wir wollen die A20 durchgängig vollenden, und zwar so schnell wie möglich.» Die Autobahn sei nachgewiesen wirtschaftlich.

Schnieder sagte, die Bürgerinnen und Bürger von Bad Segeberg könnten nun langsam aufatmen. «Wir legen den Grundstein für mehr Lebensqualität, für weniger Stau, für weniger Lärm und eine spürbare Entlastung der Innenstadt.»

Die A20 sei ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Verkehrsnetzes, betonte der Minister. So stärke sie etwa die Anbindung des Hinterlands der Häfen und verknüpfe die deutschen Seehäfen in Ost-West-Richtung. «Für die Wirtschaft im Norden, für die Pendlerinnen und Pendler, für Urlauberinnen und Urlauber, für die gesamte Region ist der heutige Baubeginn ein großer Schritt nach vorn», sagte Schnieder.

Schnieder: Mobilität entscheidend für Wohlstand

Funktionierende Mobilität entscheide über den Wohlstand in Deutschland. Daher mahnte der Minister weitere Anstrengungen bei Bau und Erhalt der Verkehrswege an. «Deshalb investieren wir so viel. Wir haben viel nachzuholen.»

Günther sprach von einem Befreiungsschlag, der für die Region angesichts der langen Planung und des Stillstands ein Ende des Frusts bedeute. Künftig müsse es wieder möglich werden, Projekte schneller umzusetzen.

Der Präsident der Unternehmensverbände Nord, Philipp Murmann, nannte den Weiterbau der Autobahn ein gutes Signal für den gesamten Norden. Die Wirtschaft warte seit Jahren sehnsüchtig auf freie Fahrt auf einer A20 mit einer zusätzlichen Elbquerung. Stau und Stillstand in Bad Segeberg und am Nadelöhr A7-Elbtunnel kosteten die norddeutsche Wirtschaft täglich viel Geld.