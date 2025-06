Basketballerinnen gewinnen EM-Auftakt

Hamburg (dpa) –

Deutschlands Basketballerinnen haben einen perfekten Start in die Europameisterschaft gefeiert. Das deutsche Team gewann vor den Augen von Geburtstagskind Dirk Nowitzki sein EM-Auftaktspiel gegen Schweden in Hamburg mit 89:76 (44:27) und machte damit einen ersten Schritt in Richtung K.o.-Runde in Piräus. Dafür muss Deutschland mindestens Zweiter in der Gruppe werden.

Nächster Gegner ist an diesem Freitag (20.00 Uhr/Magentasport) Spanien. Der Mitfavorit gewann sein erstes Spiel gegen Großbritannien klar mit 85:70 (48:25).

Gegen Schweden war Luisa Geiselsöder mit 20 Punkten beste deutsche Werferin. Unter den 3414 Zuschauern in der Hamburger Inselpark Arena war auch Basketball-Legende Nowitzki. Der Würzburger war trotz seines 47. Geburtstags gekommen, um die deutsche Mannschaft zu unterstützen.