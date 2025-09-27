Personen mit Schusswaffen gemeldet – Polizei sperrt Bahnhof

Neumünster (dpa) –

Weil sich in einem Eurocity-Zug mehrere Personen mit Schusswaffen aufhalten sollen, ist ein Bahnhof in Schleswig-Holstein gesperrt. Nach einem Hinweis hätten die Beamten den Zug mit rund 200 Passagieren an Bord in Neumünster angehalten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Derzeit werde der Zug, der auf dem Weg nach Dänemark sei, durchsucht. Bislang hätten die Beamten aber noch keinen Verdächtigen mit Waffe gefunden.

Der Bahnhof ist komplett gesperrt. Andere Züge können den Bahnhof nicht passieren. Die Menschen mussten den Bahnhof verlassen. Züge werden umgeleitet oder fallen aus, wie die Bahn auf X mitteilte. Zwischen den Bahnhöfen Kiel und Wrist (Kreis Steinburg) gebe es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Wie lange der Bahnhof gesperrt bleibt, ist noch unklar.