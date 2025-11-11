Backhaus bleibt Trainer in Braunschweig

Braunschweig (dpa) –

Trotz des Absturzes auf den Abstiegsrelegationsplatz und nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Spielen bleibt Heiner Backhaus Trainer von Eintracht Braunschweig. «Ich habe weiterhin großes Vertrauen in die Qualität der Mannschaft und die Überzeugung für unser Trainerteam», sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel in einem Interview auf der Club-Homepage des Fußball-Zweitligisten.

«Wir stehen alle gemeinsam in der Verantwortung, Ergebnisse zu liefern und die Stimmung rund um die Eintracht wieder zu drehen. Das Trainerteam rund um Heiner, die Mannschaft auf dem Rasen und wir in der sportlichen Führung», sagte Kessel, der sich unmittelbar nach dem 0:2 gegen den VfL Bochum am vergangenen Wochenende noch nicht zu einem Bekenntnis zu Backhaus hatte durchringen können.

Viele Gespräche

In den Tagen danach habe es intern viele Gespräche gegeben. «Es ist definitiv so, dass unsere Punkteausbeute in den vergangenen Wochen der eines direkten Absteigers gleicht – da brauchen wir nicht drumherum zu reden. Dass wir intern – gemeinsam mit dem Trainerteam – ehrlich diskutieren mussten, wie wir uns aus dieser Lage wieder befreien, ist doch klar. Das haben wir getan», sagte Kessel. Nach der Länderspielpause geht es für die Eintracht zu Hertha BSC.