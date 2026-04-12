Autofahrer mit mehr als drei Promille in Cuxhaven unterwegs

12. April 2026 11:40
Die Polizei ermittelt gegen den betrunkenen Autofahrer. (Symbolbild) David Inderlied/dpa
Die Polizei ermittelt gegen den betrunkenen Autofahrer. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Cuxhaven (dpa/lni) –

Die Polizei hat einen Autofahrer mit mehr als drei Promille in Cuxhaven erwischt. Der 56-Jährige war den Beamten in der Nacht zum Sonntag wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. 

Die Beamten hätten das Auto gestoppt und Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als drei Promille ergeben. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

© dpa-infocom, dpa:260412-930-934336/1

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