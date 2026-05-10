Angriff auf Wolfsburg-Fans nach Bayern-Spiel

Gifhorn (dpa/lni) –

Sechs bis acht Vermummte sollen am späten Samstagabend Wolfsburger Fußballfans auf der Rückreise vom Heimspiel (0:1) gegen den FC Bayern München angegriffen haben. Am Bahnhof in Calberlah im Landkreis Gifhorn traf die Gruppe in einer Unterführung auf die Bahnreisenden und entwendete auch Fanutensilien, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Angriff seien fünf Personen verletzt worden, eine wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Ob es sich bei den Angreifern um rivalisierende Fußballfans gehandelt hat und wenn ja, welchem Verein sie angehören, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.