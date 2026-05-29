Alle Gruppen profitieren – Arbeitslosigkeit sinkt im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Mai im Vergleich zu April um 2.100 auf 94.300 gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel damit um 0,1 Punkte auf 5,8 Prozent und liegt nun auf dem Vorjahresniveau, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mitteilte. Die Arbeitsagentur griff auf Daten zurück, die bis zum 12. Mai vorlagen.

«In Schleswig-Holstein können wir für den Monat Mai den saisonal typischen

Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat April melden», sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Biercher. Er sei sogar stärker ausgefallen als im Vorjahr. «Erfreulich ist, dass alle Alters- und Personengruppen von der Entwicklung profitieren konnten – ob unter 25 oder über 55, ob Ausländer, Langzeitarbeitslose oder Menschen mit Handicap.»

Die niedrigste Arbeitslosenquote verzeichnete den Angaben zufolge im Mai der Kreis Plön mit 4,3 Prozent, die höchste der Kreis Dithmarschen mit 6,4 Prozent. Bei den kreisfreien Städten hatte Kiel die niedrigste Quote mit 8,0 Prozent und Neumünster die höchste mit 8,5 Prozent.