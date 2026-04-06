ADAC rechnet zum Ferienende mit Staus auf den Autobahnen

Vor allem in Baustellenbereichen kann es zum Ende der Osterferien in Niedersachsen und Bremen zu Staus kommen. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Der ADAC rechnet zum Ende der Osterferien in Niedersachsen und Bremen mit einem deutlichen Anstieg des Reiseverkehrs. «Wir erwarten heute eine erhöhte Staugefahr, vor allem am Nachmittag kann es auf den Autobahnen voll werden», sagte eine ADAC-Sprecherin. Besonders in den Baustellenbereichen könne es zu stockendem Verkehr und Staus kommen.

Betroffen ist laut ADAC vor allem die A7 zwischen Hannover und Hamburg im Bereich Horster Dreieck. Dort ist die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. Auch wegen der Baumaßnahmen am Elbtunnel in Hamburg kann es sich auf der A7 in diesem Bereich stauen.

Auf der A1 von Hamburg nach Osnabrück gibt es zudem bei Bremen eine Dauerbaustelle mit geänderter Verkehrsführung. Dort besteht ebenfalls eine erhöhte Staugefahr, wie der ADAC mitteilte.